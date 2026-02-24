Haberler

Bulgaristan'da hayatını kaybeden üniversiteli Eray, memleketi Çanakkale'de toprağa verildi

Bulgaristan'da hayatını kaybeden üniversiteli Eray, memleketi Çanakkale'de toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BULGARİSTAN'da öğrenim gören üniversite öğrencisi Berk Eray Özcan (25), içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

BULGARİSTAN'da öğrenim gören üniversite öğrencisi Berk Eray Özcan (25), içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'ye getirilip, toprağa verildi.

Kaza, dün Bulgaristan'da meydana geldi. Bulgaristan'daki bir üniversitede eczacılık bölümü son sınıf öğrencisi olan Berk Eray Özcan'ın da içinde bulunduğu otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, şarampole yuvarlandı. Özcan hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Berk Eray Özcan cenazesi memleketi Çanakkale'ye getirildi. Şehitler Camisi'ndeki cenaze namazında yakınları, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Özcan'ın cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar

İstanbul'u boydan boya geçecek yeni hat geliyor! İşte güzergahlar
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar

İstanbul'u boydan boya geçecek yeni hat geliyor! İşte güzergahlar
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda