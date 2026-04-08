Bulgaristan, Beş Yılda Sekizinci Kez Sandık Başına Gidecek

Bulgaristan, 19 Nisan'da sekizinci kez erken genel seçim yapacak. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yeni kurduğu İlerici Bulgaristan Partisi ile bu seçimde yer alacak. Seçim süreci, siyasi istikrarsızlık ve dış müdahale iddiaları altında devam ediyor.

(ANKARA) - Bulgaristan, 19 Nisan'da son beş yıldır sekizinci kez sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bir süre önce görevinden ayrılarak erken genel seçimlere İlerici Bulgaristan Partisi'nin lideri olarak katılacak.

Son beş yılda sekizinci kez sandığa gitmeye hazırlanan Bulgaristan'da seçim süreci, siyasi istikrarsızlık ve sık hükümet değişiklikleri nedeniyle yakından izleniyor. Bulgaristan'ın ocak ayında seçimlere katılmak üzere görevinden istifa eden eski Cumhurbaşkanı Radev, medyaya yaptığı açıklamada yeni kurduğu İlerici Bulgaristan partisinin 19 Nisan'daki erken seçimlerde beklediği zaferin "Romen modeli" olarak adlandırdığı bir durum nedeniyle tehlikeye girebileceğini öne sürdü.



Romanya'da 2025'te Calin Georgescu'nun seçim zaferinin, Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından yabancı müdahale (Rusya etkisi) gerekçesiyle iptal edilip seçimin yeniden yapılmasına karar verilmesine atıf yapan Radev, Bulgaristan'da da benzer şekilde dış müdahale iddialarının seçim sonuçlarını tartışmalı hale getirmek veya geçersiz kılmak için kullanılabileceği uyarısında bulundu. 2016'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Radev, daha önce yaptığı açıklamalarda siyasi sistemde reform ihtiyacını vurgulamıştı.

Seçim sürecinde dikkati çeken bir diğer unsur ise Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının rolü. Çifte vatandaşlığa sahip seçmenlerin sayısının 300 binin üzerinde olduğu tahmin edilirken seçim yasasında yapılan düzenlemeler kapsamında Türkiye'de kurulacak sandık sayısının düşürülmesi, seçmen erişimi ve katılım oranlarına ilişkin tartışmaları muhalefetin gündemine getirdi.
Kamuoyu yoklamalarında ülkede birinci parti konumuna yükselen İlerici Bulgaristan Partisi'nden, Radev destekçisi eski İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ivan Demerdzhiev, seçimlerden önce Türkiye'deki temaslarının ardından ANKA Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Bulgaristan'daki siyasi yapıya yönelik sert eleştirilerde bulunmuş, ülkedeki mevcut sistemin "oligarşik ve mafyatik etkiler altında olduğu" yönündeki görüşlerini dile getirmişti.
Kaynak: ANKA
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Gözünü kan bürüyen İsrail'in son eseri
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki

Terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki gösterdi
Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin

Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında

Terör saldırısında Türk polisini aşağılayanlar bedelini ödüyor