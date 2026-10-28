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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı, Yotova ile Gyurov yarışacak

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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı, Yotova ile Gyurov yarışacak
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Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin sonuçlarına göre, 25 Ekim'deki ilk turda 6 milyon 584 bin 25 kayıtlı seçmenden 1 milyon 525 bin 34'ü oy kullandı; Yotova 528 bin 951, Gyurov 486 bin 232 oy aldı. İlk iki sıradaki bu adaylar pazar günkü ikinci turda yarışacak.

SOFYA, 28 Ekim (Xinhua) -- Bulgaristan'da pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, görevdeki Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile eski Başbakan Andrey Gyurov yarışacak.

Merkez Seçim Komisyonu'nun salı günü açıkladığı kesin sonuçlara göre, 25 Ekim'de düzenlenen ilk turda 6.584.025 kayıtlı seçmenden yalnızca 1.525.034'ü oy kullandı.

Yotova oyların 528.951'ini alırken, Gyurov 486.232 oyda kaldı. 27 adayın yarıştığı ilk turda ilk iki sırayı alan Yotova ve Gyurov pazar günkü ikinci tura katılmaya hak kazandı.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı beş yılda bir seçiliyor. Yotova'nın görev süresi Ocak 2027 sonunda doluyor.

Kaynak: Xinhua
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