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Bulgaristan'da ankete göre Yotova yüzde 35,3 ile önde, seçim ikinci tura kalıyor

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Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı İliyana Yotova yüzde 35,3 ile ilk sırada yer aldı. Yotova'nın 1 Kasım'daki ikinci turda eski Başbakan Andrey Gyurov ile yarışması bekleniyor; seçimin en düşük katılımlı olduğu değerlendiriliyor.

Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ilk sırada yer alırken, seçimin ikinci tura kalması bekleniyor.

Bulgaristan Ulusal Televizyonunda (BNT) yayımlanan sandık çıkış anketlerine göre, Yotova ile eski Başbakan Andrey Gyurov ilk iki sırada yer aldı.

Alpha Research şirketinin sandık çıkış anketinde Yotova'nın oy oranı yüzde 35,3, Gyurov'un ise yüzde 32,4 olarak tahmin edildi. Kostadin Kostadinov ise yüzde 12,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Myara şirketinin sandık çıkış anketinde de Yotova'nın yüzde 35,2, Gyurov'un yüzde 32,2, Kostadinov'un ise yüzde 13,4 oy aldığı öngörüldü.

Bu verilere göre, Yotova ile Gyurov'un 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda yarışması bekleniyor.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 27 aday çifti yarışıyor.

Bulgaristan'da 1992'den bu yana 8'incisi yapılan seçimin en düşük katılım oranına sahip olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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