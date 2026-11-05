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Bulgaristan'da 3 Ryanair uçağı bomba ihbarıyla Sofya ve Filibe'ye acil indi

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Londra, Kopenhag ve Madrid'den Bulgaristan'a gelen 3 Ryanair yolcu uçağı, bomba ihbarları nedeniyle Sofya ve Filibe'deki havalimanlarına acil iniş yaptı. Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 savaş uçakları, inişlerine kadar 3 uçağa eşlik etti.

Londra, Kopenhag ve Madrid'den Bulgaristan'a gelen 3 yolcu uçağının, bomba ihbarları üzerine Sofya ve Filibe'deki havalimanlarına acil iniş yaptığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Londra-Sofya seferini gerçekleştiren ve 184 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı üzerine Filibe (Plovdiv) yakınlarındaki havalimanına iniş yaptı.

Kopenhag ve Madrid'den gelen diğer 2 uçağın ise başkent Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na yönlendirildiği ve buraya iniş yaptıkları belirtildi.

???????Uçaklar, normal iniş prosedürleri yerine uçakta güvenlik tehdidi bulunması durumunda uygulanan acil durum protokolünü devreye aldı.

Üç uçağın da Ryanair'e ait olduğu ve tarifeli yolcu seferleri gerçekleştirdiği kaydedildi.???????

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bomba ihbarları üzerine Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçaklarının havalandığı ve 3 yolcu uçağına inişlerine kadar eşlik ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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