Bulgaristan'da 3 bin dönümü etkileyen yangın Yunanistan'a sıçradı

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Bulgaristan'da Haskovo bölgesindeki İvaylovgrad ilçesine bağlı Gorno Lukovo köyü yakınlarında ormanlık ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haskovo Bölge Yönetiminden yapılan açıklamada, 3 bin dönüm ormanlık ve otluk alanı etkileyen yangına, Krumovo Hava Üssü'nden 2 helikopter, 12 itfaiye aracı ve gönüllülerin müdahale ettiği bildirildi.

Yangının Yunanistan topraklarına da sıçradığı kaydedildi.

Ekiplerin gece boyunca bölgede görev yapacağı, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların yarın da devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA