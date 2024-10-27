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Bulgaristan'da 2 Yılda 7. Seçim: Türk vatandaşları için Oy Sandığı Kuruldu

Bulgaristan'da 2 Yılda 7. Seçim: Türk vatandaşları için Oy Sandığı Kuruldu
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Bulgaristan'daki siyasi istikrarsızlık nedeniyle 2 yılda 7 kez seçim yapılırken, Türkiye'de yaşayan Bulgar vatandaşlarının oy kullanabilmesi için Avcılar'da iki okulda seçim sandığı kuruldu.

BULGARİSTAN'da hükümetin bir türlü kurulamaması nedeniyle 2 yılda 7 kez seçime gidildi. Çifte vatandaşlık hakkı bulunan ve Avcılar'da yaşayan Bulgar vatandaşlar için 2 okulda seçim sandığı kuruldu.

Siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Bulgaristan'da, 2 yılda 7'inci kez seçim kararı alındı. Seçim nedeniyle Türkiye'de yaşayan Bulgar vatandaşların oy kullanması için Avcılar'da 2 okulda seçim sandığı kuruldu. Saat 07.00'de başlayan oy verme işleri saat 20.00'de sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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