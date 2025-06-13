Bulgaristan Büyükelçiliği'nden Yüksek Moda Defilesi Etkinliği

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Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, kültür sezonu kapanış etkinliği olarak Yüksek Moda Defilesi düzenledi. Etkinliğe, Büyükelçi Anguel Tcholakov ve ünlü tasarımcı Sofia Borisova katıldı.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, kültür sezonu kapanış etkinliği kapsamında "Yüksek Moda Defilesi" düzenledi.

Büyükelçilikte düzenlenen etkinliğe, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, ünlü Bulgar tasarımcı Sofia Borisova, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Tcholakov, burada yaptığı konuşmada, sezon kapanışı etkinliğine katılan davetlilere teşekkür ederek, bu gecenin özel konuğunun Sofia Borisova olduğunu kaydetti.

Borisova'nın Bulgar yüksek moda tasarımcılarından biri olduğunu söyleyen Tcholakov, tasarımcının eserlerinin birçok platformda kırmızı halıda sergilendiğini belirtti.

Tcholakov, "Bugün Ankara Moda Haftası kapsamında, Sofia'nın güzel kreasyonlarıyla aramızda olmasından ve Türkiye'deki dostlarımızın katılımından dolayı herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından defilede Bulgar tasarımcı Borisova'nın ürünleri sergilendi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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