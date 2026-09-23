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Bulgaristan Başbakanı Radev kumar reklamlarının tamamen yasaklanacağını duyurdu

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, kumar reklamlarının tamamen yasaklanacağını açıkladı. Bakanlar Kurulu'nda duyurulan düzenleme, sektörde şeffaflık ve adil vergilendirme sağlamayı, kumarhane ve oyun salonlarının parlak ışıklı vitrin reklamlarını da yasaklamayı amaçlıyor.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ülkede kumar reklamlarının tamamen yasaklanmasını öngören düzenlemelerin hazırlanacağını açıkladı.

Radev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, kumar piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik daha sıkı bir model uygulanacağını belirtti.

Kumar sektöründe daha fazla şeffaflık ve daha adil vergilendirme sağlanmasını amaçlayan bir düzenleme hazırlayacaklarını ifade eden Radev, kumar bağımlılığını sınırlamak amacıyla reklamların tamamen yasaklanacağını bildirdi.

Radev, kumarhaneler ile oyun salonlarının vitrinlerinde kullanılan parlak ışıklı reklamların da yasaklanacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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