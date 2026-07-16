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Bulgaristan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyor

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, bölgede çatışmaların sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm için uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, bölgede çatışmaların sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabalara destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Bulgaristan Hükümet Basın Merkezince yapılan açıklamaya göre, Radev, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Majdalani ile bir araya geldi.

Radev, görüşmede, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

???????Bulgaristan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararının ve Kapsamlı Gazze Planı'nın uygulanmasını desteklediğini aktaran Radev, bu girişimlerin sürdürülebilir bir barış çözümüne ulaşılması amacıyla siyasi sürecin yeniden başlatılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Radev, iki devletli çözümü desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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