Bulgaristan, ülkedeki ABD uçakları ve personelinin kalış süresini 1 ay daha uzattı

Bulgaristan hükümeti, ülkede bulunan 15 ABD uçağı ile 500 kişilik teknik personelin kalış süresini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatma kararı aldı.

Bulgaristan Hükümet Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait 15 uçak ile 500 kişilik teknik personelin Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda haziran sonuna kadar konuşlandırılmasına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni kararla birlikte uçaklar ve teknik personelin ülkedeki varlığının bir ay daha uzatıldığı hatırlatıldı.

Sürenin uzatılmasına rağmen daha önce kabul edilen düzenlemenin niteliği, kapsamı ve şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı kaydedilen açıklamada, karar doğrultusunda ABD'ye ait uçaklar ve teknik ekibin 30 Haziran 2026'ya kadar Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda faaliyetlerini sürdüreceği aktarıldı.

Hükümet, 4 Mart 2026'da aldığı kararla, ABD uçak ve personelinin mayıs sonuna kadar ülkede kalmasına karar vermişti.