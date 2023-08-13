Bülent Serttaş, Nilüfer'in Haram Geceleri şarkısını yeniden seslendirdi
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Yıllar önce Nilüfer'in seslendirdiği Haram Geceleri tekrar seslendiren Bülent Serttaş, ters köşe yaparak Toz Duman adlı hareketli şarkısını Ozan Doğulu aranjesi ile müzik severlerin beğenisine sundu.
Yıllar önce Nilüfer'in seslendirdiği Haram Geceleri tekrar seslendiren Bülent Serttaş, ters köşe yaparak Toz Duman adlı haraketli şarkısını Ozan Doğulu aranjesi ile müzik severlerin beğenisine sundu.
Kaynak: Magazinkolik / Güncel