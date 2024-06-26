Üye Girişi
Haberler

Bülent Ortaçgil, 50. yılını sevenleriyle kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanat hayatının 50. yılını kutladı. Atlantis Yapım'ın düzenlediği 'Kadın Sesi Değmiş Şarkılar' konserinde, Ortaçgil'e Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Melike Şahin ve Sena Şener eşlik etti.

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanat hayatının 50. yılını kutlamak üzere sevenleriyle bir araya geldi.

Atlantis Yapım'ın düzenlediği "Kadın Sesi Değmiş Şarkılar" başlıklı konserde, Ortaçgil'e müzik dünyasının ünlü isimlerinden Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Melike Şahin ve Sena Şener eşlik etti.

Yarım asrı geçen müzik hayatında birçok esere imza atan sanatçı konserde, son albümü "Elli Buçuk" şarkıları ile açılış yaptı.

Ortaçgil, sahnede yaptığı konuşmada, "Bu 'Kadın Sesi Değmiş Şarkılar' projesi aslında 15, 20 yıl önce üç eski arkadaşımızla yaptığımız bir projeydi. Şimdi yeni katılımlar oldu. Yeni genç sesler var. Ben her zaman şarkılarımı benden daha güzel, daha iyi şarkı söyleyen insanlar tarafından söylenmesini istedim. Hoşuma gitti bu. Çünkü ben şarkıcı değilim. Yani ben yazarım, çalarım, söylerim de ama bir şarkıcı gibi hiçbir zaman söyleyemem. Bu genç kardeşlerim hepsi iyi şarkıcılar." dedi.

"Benimle Oynar Mısın" adlı ilk albümüyle 1974 yılında müzik hayatına giren Ortaçgil, 1980'lerin ortasında Fikret Kızılok ile beraber çalışarak o yıllarda yaptığı besteleri tekrar piyasaya sürdü.

Ortaçgil, 1980'lerin sonundan itibaren müzik hayatına tek başına devam etti. Sanatçı albümlerinde ve sahne çalışmalarında Erkan Oğur, Gürol Ağırbaş, Akın Eldes, Cem Aksel ve Baki Duyarlar'ın arasında olduğu önemli müzisyenlerle çalıştı ve kariyeri boyunca 7 solo albüm yayınlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bülent Ortaçgil Melike Şahin Jehan Barbur Ceylan Ertem Zuhal Olcay Sena Şener Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title