Bülent Ortaçgil, 50. yılını sevenleriyle kutladı

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanat hayatının 50. yılını kutlamak üzere sevenleriyle bir araya geldi.

Atlantis Yapım'ın düzenlediği "Kadın Sesi Değmiş Şarkılar" başlıklı konserde, Ortaçgil'e müzik dünyasının ünlü isimlerinden Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Melike Şahin ve Sena Şener eşlik etti.

Yarım asrı geçen müzik hayatında birçok esere imza atan sanatçı konserde, son albümü "Elli Buçuk" şarkıları ile açılış yaptı.

Ortaçgil, sahnede yaptığı konuşmada, "Bu 'Kadın Sesi Değmiş Şarkılar' projesi aslında 15, 20 yıl önce üç eski arkadaşımızla yaptığımız bir projeydi. Şimdi yeni katılımlar oldu. Yeni genç sesler var. Ben her zaman şarkılarımı benden daha güzel, daha iyi şarkı söyleyen insanlar tarafından söylenmesini istedim. Hoşuma gitti bu. Çünkü ben şarkıcı değilim. Yani ben yazarım, çalarım, söylerim de ama bir şarkıcı gibi hiçbir zaman söyleyemem. Bu genç kardeşlerim hepsi iyi şarkıcılar." dedi.

"Benimle Oynar Mısın" adlı ilk albümüyle 1974 yılında müzik hayatına giren Ortaçgil, 1980'lerin ortasında Fikret Kızılok ile beraber çalışarak o yıllarda yaptığı besteleri tekrar piyasaya sürdü.

Ortaçgil, 1980'lerin sonundan itibaren müzik hayatına tek başına devam etti. Sanatçı albümlerinde ve sahne çalışmalarında Erkan Oğur, Gürol Ağırbaş, Akın Eldes, Cem Aksel ve Baki Duyarlar'ın arasında olduğu önemli müzisyenlerle çalıştı ve kariyeri boyunca 7 solo albüm yayınlandı.