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Bülent Duran Gaziantep Barosu Başkanlığına Seçildi

Bülent Duran Gaziantep Barosu Başkanlığına Seçildi
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Gaziantep Barosu Başkanlığına seçilen Bülent Duran, mazbatasını alarak göreve başladı. Duran, sorumluluklarının farkında olduğunu belirterek, avukatlığa katkıda bulunma sözü verdi.

Gaziantep Barosu Başkanlığına seçilen Bülent Duran, mazbatasını aldı.

Pazar günü Gaziantep Barosu'nun 47. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Duran için Gaziantep Adliyesi Mehmet Uygun Salonu'nda tören düzenlendi.

Duran, mazbatanın ne kadar kıymetli olduğunu bildiğini belirterek, "Sorumluluğumuz ağır, farkındayız. Mesleğe ve avukatlığa katkım olacak, eminim. Katkım olursa çok sevineceğim. Sadece sizden rica, gerçekten iletişim halinde olalım bu konuda benim yanımda olun, birlikte olalım, güçlü olacağız." diye konuştu.

Yönetimle fotoğraf çekilmesinin ardından program son buldu.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

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