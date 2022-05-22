'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi - Haberler

'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi

Oyuncu Bülent Emrah Parlak : "Dizi projem var"

DÜZCE - Düzce'de "Bülent Bey'in Hikayesi" isimli oyun ile tiyatroseverlerin karşısına çıkan ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak, salonda kahkaha tufanı estirdi. Oyunun ardından açıklamalarda bulunan Parlak, "Şu anda sinema filmi değil ama bir dizi projem var. Yeni bir oyun yapacağız, ona çalışıyorum. Sinema filmi de birkaç tane var ama değerlendiriyoruz bakalım. Belki bir sürpriz olabilir" dedi.

Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, tüm organlara hükmetmeye çalışan bir beyini canlandıran Bülent Emrah Parlak, performansı ile tiyatroseverlere bambaşka bir deneyim yaşattı. Beyinin organlarla verdiği mücadeleyi tiyatro sahnesine taşıyan Parlak, kapalı gişe oynana oyunda tiyatroseverleri kahkahaya boğdu.

Ünlü oyuncular Burcu Biricik, Barış Arduç, Sarp Apak, Şahin Irmak, Ersin Korkut, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Necip Memili, Melis Birkan, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Murat Eken ve Erdem Baş da, Bülent Parlak'ın gösterisine 'dijital konuk oyuncu' olarak yer aldı.

"Tiyatro bir şekilde seyircisi ile buluşabiliyor"

Oyun sonrasında açıklama yapan Parlak, "Düzce şahaneydi. Yapmış olduğumuz Anadolu turneleri içerisinde bizim için gerçekten özel bir yeri olan bir şehir oldu. Seyirci şahaneydi, çok eğlendiler. Biz de çok eğlendik oyun oynarken, müthiş bir gece yaşadık. Pandeminin ardından 50 veya 60. oyunumuzu oynadık. Pandemiden sonra gayet iyi" dedi.

"Belki sürpriz olabilir"

Projelerine de değinen Parlak, "Şu anda sinema filmi değil ama bir dizi projem var. Ona gidiyorum, geliyorum çalışıyorum. Yeni bir oyun yapacağız, ona çalışıyorum. Sinema filmi de birkaç tane var ama değerlendiriyoruz bakalım. Belki bir sürpriz olabilir" ifadelerini kullandı.