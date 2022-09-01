Bülent Arınç'tan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili AK Parti'ye çağrı: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli

Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Partili Bülent Arınç, partisine yönelik eleştirilerde bulundu. Yaşanan gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar verdiğini belirten Arınç, "Yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir." dedi.

AK Parti kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Sedat Peker'in yolsuzluk iddiaları hakkında açıklama yaptı. Arınç sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Peker'in Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına kadar uzanan yolsuzluk iddialarıyla ilgili partisine eleştirilerde bulundu. AK Parti'nin bu olmadığını belirten Arınç, yasa dışı işlere karışanların adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Arınç'ın paylaşımları şöyle:

"2002'de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri 'Temiz Toplum' idi. Bunun için de süratle TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık. Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık, hiçbir hususu göz ardı etmedik.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÜZERİNDE MENFİ BİR ALGI OLUŞMASINA NEDEN OLMAKTA"

Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir.

"YASA DIŞI İŞLERE TEVESSÜL EDEN KİM VARSA ADELETE TESLİM EDİLMELİ"

Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir. Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisi ile yeni adlî yılın hayırlı olmasını diliyor, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."