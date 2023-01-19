Bülent Arınç'a direkt soruldu: Aktif siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Arınç, Ersoy'un "Aktif siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Hayır. Yani kısaca söyleyeyim. Siyasete girme niyetim yok. Meclis Başkanlığından sonra 'Gel sana milletvekilliği verelim' deseler. Çok ayıp olur, gülünç olur. Ben ilkokul öğrencisi gibi... 20 sene milletvekilliğinden sonra tekrar başlayacak değilim. Ben ne istediğimi yazıda belirttim. Daha anlayışlı bir gözle onu okusunlar. Sizin kafanıza böyle bir soru takılmışsa onlar da lütfen bu yazıyı okusunlar"

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Arınç, "Partinizin seçimi kazanması halinde kabineye girmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Ben kabineye girmeyi, şunu bunu falan düşünmem. Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Yapılacak görevler var. Bu görevleri hiçbir unvan beklemeden dahi yapmak isterim." diye cevap vermişti.

Arınç'ın bu açıklaması "Bülent Arınç siyasete dönüyor" olarak yorumlanmıştı.