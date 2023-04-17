Bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor

MANİSA'da, işlettiği odun deposunda ağaç altında bulduğu yavru sincabı sahiplenen Semih Kaya (26), biberonla süt veriyor. Sincabı büyüyünce doğaya salacağını belirten Kaya, "Kendi kendine beslenebileceğine emin olduktan sonra Manisa Spil Dağı'na, doğal ortamına bırakacağım" dedi.

Yunusemre ilçesinde işlettiği odun deposunda çevre düzenlemesi yapan Semih Kaya, 1 hafta önce ağacın altında sincap buldu. Hareketsiz duran yavru sincabı, annesinin alması için bulunduğu yerde dokunmayan Kaya, gün içerisinde kontrol ettiği hayvanı akşam saatlerine kadar aynı yerde beklediğini gördü. Kaya, hava kararınca sincabı alarak evine götürdü. Yavru sincabı sahipleren ve beslenmesi hakkında araştırma yapan Kaya, biberona doldurduğu süt ile besliyor.