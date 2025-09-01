Buldan'da Yangın Yönetim Merkezi Oluşturuldu

YANGIN YÖNETİM MERKEZİ OLUŞTURULDU

Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yaklaştığı Bölmekaya ile Gölbaşı mahallelerindeki 84 hane ile hayvanların tedbir amacıyla tahliye edildiği bölgede Yangın Yönetim Merkezi oluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait araçta Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve diğer ilgili birimler kameralardan yangının durumuyla ilgili bilgi aldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de helikopterle havadan yangının durumunu gözetledi.

Ramazan ÇETİN-Burhan CEYHAN/DENİZLİ,