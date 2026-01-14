Haberler

Denizli'de gölette 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde geçen yıl ölü bulunan İbrahim Kayaaslan'ın eşi ve üç aile üyesi, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İbrahim Kayaaslan, Dımbazlar Göleti'nde bulunmuştu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında gölette ölü bulunan kişinin eşi ile 3 şüpheli olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Buldan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 Ağustos 2025'te Dımbazlar Göleti'nde İbrahim Kayaaslan'ın (40) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Kayaaslan'ın eşi Samime, kayınvalidesi M.Y. ve kayınbabası M.Y. ile İ.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Olay

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim ve Samime Kayaaslan çifti, 2 Ağustos 2025'te Denizli'nin Buldan ilçesinde Dımbazlar Göleti'ne gitmiş, burada İbrahim Kayaaslan gölette düşmüş, Samime Kayaaslan da onu kurtarmak için suya atlamıştı.

Çevredeki balıkçılar tarafından sudan çıkarılan kadın hastaneye kaldırılmış, kaybolan İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedeni su altı arama kurtarma ekiplerince bulunmuştu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş'a geliyor

Guendouzi ile yeniden bir araya geliyorlar! Ancak bu kez rakip olarak
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş'a geliyor

Guendouzi ile yeniden bir araya geliyorlar! Ancak bu kez rakip olarak
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...