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Bülbülzade Vakfı, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapıyor

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Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfınca, ihtiyaç sahibi çocuklara Ramazan Bayramı öncesinde kıyafet yardımında bulunuluyor.

Bülbülzade Vakfının Karagöz Caddesi'ndeki şubesine aileleriyle gelen çocuklar, kıyafet mağazasını andıran yerde istedikleri giysileri seçiyor.

Yardım Koordinasyon Merkezi Müdürü Eyüp Keleş, AA muhabirine, yardımların her ay düzenli olarak devam ettiğini söyledi.

Esnaflardan toplanan kıyafetlerin depoda toplandığını, eksik kalan elbiseleri ise vakfın parayla temin ettiğini belirten Keleş, yılda yaklaşık 12 bin çocuğa ulaştıklarını dile getirdi.

Keleş, şunları kaydetti:

"Buraya gelen çocuklarımız incinmeden, kırılmadan alışveriş yapıyormuş gibi bayramlıklarını alıp evlerine dönüyorlar. Bir yıl boyunca yaklaşık 12 bin kişiye ulaşıyoruz. Her yıl ramazan ayında yaklaşık 6 altı bin kişiyi giydiriyoruz. Yine Kurban Bayramı'nda da 3 bin kişiyi giydiriyoruz. Bununla beraber yıl içerisinde düzenli bir şekilde giyim yardımlarımıza devam ediyoruz."

Vakfın gönüllülerinden Meryem Yılmaz, 1994 yılından bu yana yardımların sürdüğünü belirterek, "Bir kişiyle başlayan bu çalışma şu anda yüzbinlere ulaşmış durumda. Esnaf kardeşlerimiz bu yardımları bize ulaştırıyor biz de ihtiyaç sahiplerine. Allah emeği geçenlerden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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