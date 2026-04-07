Havalar ısındı, Bülbülan Yaylası'nda kışın kara gömülen evler ortaya çıktı
Ardahan'ın 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda karların erimesiyle birlikte kış boyunca kar altında kalan yayla evleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu yıl kışın 3 metreye kadar ulaşan kar, nisan ayında bile evlerin sadece çatılarını görünür kıldı.
Ardahan, bu yıl kış mevsimini bol yağışlı geçirdi. Kış mevsimiyle birlikte yaklaşık 4 ay ulaşıma kapanan 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda yöre halkının yaz aylarında kullandığı özellikle tek katlı evler kara gömüldü. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte karlar da erimeye başladı. Yaylada nisan ayına rağmen evlerin sadece çatıları görülebiliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı