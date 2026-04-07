Havalar ısındı, Bülbülan Yaylası'nda kışın kara gömülen evler ortaya çıktı

ARDAHAN'da 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda karlar erimeye başladı. Kışın yaklaşık 3 metre karın altında kalan tek katlı yayla evleri de karların erimesiyle ortaya çıktı.

Ardahan, bu yıl kış mevsimini bol yağışlı geçirdi. Kış mevsimiyle birlikte yaklaşık 4 ay ulaşıma kapanan 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda yöre halkının yaz aylarında kullandığı özellikle tek katlı evler kara gömüldü. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte karlar da erimeye başladı. Yaylada nisan ayına rağmen evlerin sadece çatıları görülebiliyor. (DHA

