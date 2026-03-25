4 aydır ulaşıma kapalı olan 2 bin 600 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde karla mücadele

ARDAHAN ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 4 aydır kapalı olan 2 bin 600 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde karla mücadele çalışması başlatıldı. Yer yer 3 metreyi bulan kar kütleleri rotatifle savrulurken, greyder ve kepçe yolu temizledi.

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini bağlayan 70 kilometrelik kara yolunun 40'ıncı kilometresinde yer alan 2 bin 600 rakımlı Bülbülan Geçiti, Aralık 2025'te yağan karla kapandı. Kar kalınlığı yer yer yaklaşık 3 metreyi geçtiği bölgede 4 ay sonra karla mücadele çalışması başlatıldı. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı 183'üncü Şube Şefliği ekipleri, kar kütlelerini rotatifle temizlerken, 2 greyder ve 2 kepçe de yolda çalışma yapıyor. Ekipler, kara yolunu 15 günde ulaşıma açmayı hedefliyor.

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI-Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı