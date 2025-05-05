Bulaşıcı Hastalıklara Tedbir ve Hayvana İşkence İddiasıyla Yargılanıyorlar

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in, hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirip bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davrandıkları ve sahipli hayvana işkence yaptıkları iddiasıyla 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 38. Asliye Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katılmadı.

Hakim, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı sanık Buket Özgünlü Boyacı ve sanık Muhammed Savaş Demir'in avukatlarının mazeret dilekçesi sunduklarını bildirdi.

Önceki celsede istenen bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirten hakim, savcıya söz verdi.

Savcı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme, sunulan mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Haziran'da, Şanlıurfa'daki kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen sanık Muhammed Savaş Demir'in Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru 27 köpekle yakalandığı kaydedilen iddianamede, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı olan sanık Buket Özgünlü Boyacı'nın Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildiriliyor.

İddianamede, sanıkların "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, "sahipli hayvana işkence" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.