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Bulanık'ta TÜGVA Yaz Okulu Kapanışı

Bulanık'ta TÜGVA Yaz Okulu Kapanışı
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TÜGVA Bulanık Temsilciliği'nin düzenlediği yaz okulu programı, Kur'an-ı Kerim okuma, ilahiler, şiirler ve gösterilerle tamamlandı. İl genelinde 8 bin 200, Bulanık'ta ise 2 bin 500 öğrencinin faydalandığı 6 haftalık eğitimler, milli ve manevi değerlerle kişisel gelişime katkı sağladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık Temsilciliğince yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

Bulanık Spor Salonu'nda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuması ve ilahiler seslendirmesiyle başlayan programda, şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Programda konuşan TÜGVA Muş İl Başkanı Hasan Basri Meriç, il genelinde bu yıl 8 bin 200 öğrencinin yaz okuluna katıldığını söyledi.

6 hafta süren eğitimlerde öğrencilere birçok alanda eğitim verildiğini belirten Meriç, yaz okullarının çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını kaydetti.

TÜGVA Bulanık İlçe Başkanı Fikret Aral ise yaz okulunun çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunduğunu dile getirerek, "Bu yıl Bulanık'ta yaklaşık 2 bin 500 öğrenci yaz okulundan faydalandı. Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra değerler eğitimi alan öğrencilerimiz sosyal ve sportif faaliyetlere katıldı." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere hediyelerin verilmesiyle son bulan programa Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Malazgirt Kaymakamı Ahmet Tayyip Karaman, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Kemal Yaşar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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