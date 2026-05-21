Bulanık'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Karaağıl İmam Hatip Ortaokulu tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesinin tanıtımı yapıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Parlak, İlçe Sağlık Müdürü Beyza Nur Ataoğlu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Beyza Nur Ataoğlu, çocukların sağlık konusunda bilinçlendirilmesinin sadece okul hayatına değil, aile ve toplum yaşamına da olumlu katkılar sunduğunu belirtti.

Ataoğlu, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek için eğitim ve sağlık kurumlarının iş birliği içerisinde çalışması büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesi adına bu tür projeleri çok değerli buluyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Parlak ise eğitim kurumlarının yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimine de önem verdiğini bildirerek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, etkinlik alanında kurulan stantlarda öğrenciler tarafından hazırlanan uygulamalı sunumları ilgiyle takip etti.