Bulanık'ta 11 Yerleşim Yerine Sıcak Asfalt Müjdesi

Muş'un Bulanık ilçesinde 11 yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan 18 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, Alparslan-1 Karakolu ile Kuş Çeşmesi arasındaki yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergahın 12 kilometrelik bölümü tamamlanırken, kalan 6 kilometrede asfaltlama çalışması devam ediyor.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Koşansu, çalışmaların vatandaşların ulaşım konforunu artırmak ve köy yollarının standardını yükseltmek amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Dokuzpınar Köyü Muhtarı Aydın Saatçi de yolun uzun süredir kötü durumda olduğunu belirterek çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA