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Muş'ta Hz. Yusuf Camisi Temeli Atıldı

Muş'ta Hz. Yusuf Camisi Temeli Atıldı
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Muş'un Bulanık ilçesinde hayırsever desteğiyle 200 kişilik Hz. Yusuf Camisi ve taziye evinin temeli törenle atıldı. Baba vasiyeti üzerine arsa bağışlayan Bahattin Taşkıran, hayırseverlerin katkısıyla çalışmaların başladığını belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak 200 kişilik Hz. Yusuf Camisi ve taziye evinin temeli törenle atıldı.

Kültür Mahallesi'nde inşa edilecek cami, Bulanık Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran'ın babasının vasiyeti üzerine bağışladığı arsa üzerine yapılacak.

Temel atma töreni, duaların okunmasının ardından kurban kesilmesiyle gerçekleştirildi.

Taşkıran, babasının cami yapılması yönündeki vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, hayırseverlerin desteğiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlçe Müftüsü İbrahim Yaman da camilerin toplumdaki önemine değinerek, yapının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını diledi.

Temel atma töreninin ardından Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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