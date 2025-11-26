Bulanık'ta Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Market ve gıda satışı yapılan işletmeleri denetleyen ekipler, hijyen kurallarına uyum, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri ve iş yeri ruhsatlarını kontrol etti.

Denetimlerde evrakları eksik olan bazı işletme sahipleri uyarıldı.