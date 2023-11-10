Bulanık'ta fidan dikimi

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bulanık Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, '11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği' kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Milli Ağaçlandırma Günü açısında bizde üstümüze düşen görevi yerine getirdik. Çocuklarımızla birlikte bir etkinlik gerçekleştirdik. Daha güzel, daha temiz ve daha yeşil bir Bulanık için bu faaliyetlerimiz devam edecek. Daha büyük bir hatıra ormanı gerçekleştireceğiz. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın ağaçlandırma kampanyasında dağıtacağımız fidanlarla birlikte kendi bahçelerinde bu görevi yerine getirmelerini istiyoruz. Gençlerimizle bu alanları doldurmak istiyoruz. Her fidan bir nefes diyoruz. Katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Programa Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Tarım ve Orman Müdürü Fırat Özoğul, öğretmen ve öğrenciler katıldı.