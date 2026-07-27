18 yıllık tapu hasreti sona erdi

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Dokuzpınar köyünde, 2008'de evleri Alparslan-1 Baraj gölünün altında kalan 84 hak sahibine, yeni ev yaptıkları arazilere ait tapuları verildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, hak sahiplerinin yıllardır beklediği tapularının teslim edilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sürecin tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"18 yıldır beklediğiniz tapularınıza bugün kavuşuyorsunuz. Bu süreçte muhtarımızla yoğun gayret gösterdik. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek sürecin tamamlanmasını sağladık. Bugün sizlerin sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dokuzpınar köyümüzün bazı sorunları bulunuyor. Bunların çözümü için çalışmalarımız devam edecek. En önemli taleplerinizden biri olan yol konusunda Sayın Valimizin koordinasyonunda 18 kilometrelik asfalt yol çalışması başlatıldı. Köyümüze bu yıl önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Tapularınızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Köy muhtarı Aydın Saatçi ise tapuların alınması sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kaymakamımız bu süreçte bize büyük destek verdi. Yeni yerleşim alanımızın tapularının alınması konusunda önemli katkıları oldu. Ayrıca köy yolumuzun önce stabilize, ardından asfalt yapılacağı sözünü aldık." dedi.

Koşansu, hak sahiplerine tapularını teslim ederek köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Programa İlçe Tapu Müdürü Harbi Kaplan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA