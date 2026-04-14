Bulanık'ta "kürsübaşı" etkinliği düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik Merkezinin organizasyonuyla gerçekleştirilen kürsübaşı etkinliğinde katılımcılara çiğköfte ikram edildi, yöresel türkü ve oyunlarla birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik Merkezinin organizasyonuyla Elazığ yöresine ait "kürsübaşı" etkinliği düzenledi.

Bulanık Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen program öncesi katılımcılara çiğköfte ikram edildi.

Harput yöresine ait türkülerin seslendirildiği etkinlikte, Çaydaçıra oyunu oynandı ve halaylar çekildi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, geceye katılanlara teşekkür ederek, "Elazığ Belediyemizin katkılarıyla kürsübaşı ve halay ekibimiz geldi. Bize gösterilerini yapacaklar. Onları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu programı, Elazığ'dan Bulanık'a bir gönül köprüsü bağı kurulması, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi açısında çok kıymetli görüyorum." diye konuştu.

Kaymakam Koşansu, Cumhuriyet savcısı Fuat Erman Uyarlar ve Asliye Ceza Hakimi Yusuf Kırıkçı, Elazığ'dan gelen misafirlere plaket takdim etti.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdürü Engin Arli, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
