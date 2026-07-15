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Bulanık'ta 15 Temmuz etkinlikleri

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Muş'un Bulanık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve protokol üyeleri, Şehit Öğretmen Sait Korkmaz'ın kabrini ziyaret ederek dua ettiler.

Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Koşansu ve beraberindekiler daha sonra 2008'de Şırnak'ta şehit olan İstihkam Er Hasan İrkoş'un ailesini ziyaret etti.

Şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirten Koşansu, "Sizler en kıymetli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Devletimiz her zaman yanınızda. Sadece böyle özel günlerde değil, ne zaman bir ihtiyacınız olursa bizlere ulaşabilirsiniz." dedi.

Şehit babası Selahattin İrkoş da Koşansu ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaretin ardından protokol üyeleri, 15 Temmuz Hatıra Ormanı'nda şehit ve gaziler anısına fidan dikti.

Program, şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemekle sona erdi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
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