Bulanık Mahallesi’nde Deprem Sonrası 92 Yeni Köy Evi Tamamlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşa edilen 92 adet 2 katlı köy evinin tamamlandığını açıkladı. Bakan, sosyal medyada köyün görüntülerini paylaşarak, burada yaşamın yeniden başlayacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, deprem bölgesinin ilk 2 katlı köy evlerinin görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Bulanık Mahallesi'nde deprem bölgesinin 2 katlı köy evleri inşa edildi.

Zemin artı 1 olarak projelendirilen 92 köy evinin hepsinin inşası tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının ardından köyde yaşam yeniden başlayacak.

Bakan Murat Kurum da inşası tamamlanan köyün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz. Burası çok yakında yaşamın başlayacağı Bulanık köyü." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan Bulanık Mahallesi Muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, depremlerde yıkılan evinin ardından, yeniden 2 katlı bir yuvaya kavuştuğunu belirtti.

Yeni konutlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozlakoğlu, "Bundan ilerisini düşünemiyorum. Bundan güzeli olamaz galiba." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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