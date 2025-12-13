Bulanık Kaymakamı Koşansu, vatandaşlarla bir araya geldi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "halk günü" programı kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Kaymakamlığın toplantı salonunda düzenlen programda Koşansu, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Koşansu, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak istediklerini söyledi.

Her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Koşansu, "Bu ilçede kimsenin kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Kapımız ve gönlümüz size her zaman açık. Vatandaşlarımızın taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " dedi.