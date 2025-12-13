Haberler

Bulanık Kaymakamı Koşansu, vatandaşlarla bir araya geldi

Güncelleme:
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, halk günü programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunları dinleyerek, çözüm bulma sözü verdi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "halk günü" programı kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Kaymakamlığın toplantı salonunda düzenlen programda Koşansu, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Koşansu, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak istediklerini söyledi.

Her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Koşansu, "Bu ilçede kimsenin kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Kapımız ve gönlümüz size her zaman açık. Vatandaşlarımızın taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " dedi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
