Bulanık Kaymakamı Koşansu, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Koşansu, ilçe protokolü ile şehit öğretmen Sait Korkmaz'ın mezarını ziyaret etti.

Koşansu, daha sonra İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz ile şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Koşansu, şehit yakınlarının milletin ve devletin en kutsal emanetleri olduğunu söyledi.

Vatan topraklarının, şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde vatan olduğunu belirten Koşansu, "Ne yapsak şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Kurban Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin mezarlarını, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet anıyor, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve Bulanıklı hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.