Haberler

Bulancak'ta Tarih Konferansı Düzenlendi

Bulancak'ta Tarih Konferansı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde, bölge tarihine dair önemli bilgilerin paylaşıldığı bir konferans gerçekleştirildi. Tarihçi Prof. Dr. Feridun Emecen ve araştırmacı yazar Ayhan Yüksel'in katıldığı etkinlikte kültürel mirasın korunması ve tarih bilincinin aktarılması üzerine sunumlar yapıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bölge tarihine ilişkin konferans gerçekleştirildi.

Bulancak Belediyesince, belediyeye ait düğün salonunda organize edilen konferansta tarihçi, yazar Prof. Dr. Feridun Emecen ile araştırmacı yazar Ayhan Yüksel katılımcılara ilçe tarihiyle ilgili bilgiler verdi.

Konferansta, kültürel mirasın korunması ve tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerine sunum yapıldı.

Bölgesel kimliğinin oluşumunda geçmişten bugüne yaşanan tarihi ve sosyo-kültürel değişimlerle ilgili akademik çalışmaların ele alındığı konferansa, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti

Merakla beklenen derbi öncesi rakibe büyük jest
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir

Genel af mı geliyor? Erdoğan'ın başdanışmanından iddialara net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.