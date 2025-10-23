Bulancak'ta Tarih Konferansı Düzenlendi
Giresun'un Bulancak ilçesinde, bölge tarihine dair önemli bilgilerin paylaşıldığı bir konferans gerçekleştirildi. Tarihçi Prof. Dr. Feridun Emecen ve araştırmacı yazar Ayhan Yüksel'in katıldığı etkinlikte kültürel mirasın korunması ve tarih bilincinin aktarılması üzerine sunumlar yapıldı.
Bulancak Belediyesince, belediyeye ait düğün salonunda organize edilen konferansta tarihçi, yazar Prof. Dr. Feridun Emecen ile araştırmacı yazar Ayhan Yüksel katılımcılara ilçe tarihiyle ilgili bilgiler verdi.
Konferansta, kültürel mirasın korunması ve tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerine sunum yapıldı.
Bölgesel kimliğinin oluşumunda geçmişten bugüne yaşanan tarihi ve sosyo-kültürel değişimlerle ilgili akademik çalışmaların ele alındığı konferansa, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.