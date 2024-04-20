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Bulancak'ta Kuyumcu Soygunu Soruşturması Devam Ediyor

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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Bulancak ilçesinde bir kuyumcunun soyulmasına ilişkin soruşturma işlemlerinin halen devam ettiğini açıkladı. 18 Nisan'da gerçekleşen silahlı yağma olayında 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Soruşturma sonuçlarına göre kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulmasına ilişkin soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "silahlı yağma" olayının 18 Nisan'da gündüz saatlerinde ilçe merkezindeki bir kuyumcuda meydana geldiği belirtildi.

Suçun faili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin yakalanarak aynı gün gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, yine kolluk birimleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayda kullanılan suç aletleri ve gasbedilen ziynet eşyalarının da ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve delillerin de eklenmesi üzerine şüphelilerin 19 Nisan'da Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığındaki savunmalarının ardından üzerlerine atılı "silahla yağma ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Soruşturma işlemlerinin halen devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, gerek görülmesi durumunda gelişmelere ilişkin kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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