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Bulancak Belediyesi Kaldırım ve Yol İşgallerine Karşı Denetimlerde Bulundu

Bulancak Belediyesi Kaldırım ve Yol İşgallerine Karşı Denetimlerde Bulundu
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Bulancak Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelinde özellikle yoğun kullanılan alanlardaki kaldırımların işgallerine karşı denetimler düzenleyerek, kurallara uymayan esnafa cezai işlemler uygulandı. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, bu tür işgallere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Bulancak Belediyesi Zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, şehir genelinde özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardaki işgallerin tamamen ortadan kaldırılması için denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde, ekiplerin uyarılarına rağmen kurallara uymayan bazı esnafın kaldırım ve yol işgali yaptığı tespit edildi. Masa, sandalye ve malzemelerle kaldırımları işgal eden işletmelere cezai işlem uygulandı, kaldırımlardaki izinsiz ürünler de toplatıldı.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yayaların güvenliği ve trafik akışının düzenli sağlanması için bu tür işgallere müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Kural ihlallerine karşı gereken her türlü yasal işlemin uygulanacağının altını çizen Sıbıç, "Bulancak Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını ve şehir düzenini tehdit eden işgallere karşı mücadelesini tavizsiz bir şekilde sürdürecek. Kurallara uymayanlar için yaptırımlar uygulanacak ve bu konuda geri adım atılmayacak." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel

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