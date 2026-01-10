Haberler

Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, gazetecilerle bir araya geldi

Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, gazetecilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, basın mensuplarıyla buluşarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve basın özgürlüğünün önemini vurguladı.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, gazetecilerle buluştu.

Sıbıç, Belediye Sosyal Tesislerinde organize edilen programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın özgürlüğünün demokratik toplumlar için taşıdığı öneme işaret eden Sıbıç, gazetecilerin görevinin kamuoyunu doğru, hızlı ve tarafsız şekilde bilgilendirmek olduğunu anlattı.

Sıbıç, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı