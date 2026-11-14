Bükreş'te gözaltındaki Georgescu'ya binlerce kişi destek gösterisi düzenledi

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Romanya'da dolandırıcılık suçundan yargılanan, Batı ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen, Kasım 2024'te yapılan ve iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Calin Georgescu için destek gösterisi düzenlendi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Izvor parkında toplanan binlerce kişi, hakkında dolandırıcılık suçundan mahkeme süreci devam eden ve gözaltında bulunan eski cumhurbaşkanı adayı Georgescu'ya desteklerini gösterdi.

Sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, burada yaptığı konuşmada, gösterinin bir çağrıya cevap olduğunu belirtti.

Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES), gösteri alanında çok sayıda polisin görevlendirildiğini, polise hakaret eden 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Georgescu'nun 2021'de yüksek finansman sağlamak vaadiyle bir iş insanından 1,1 milyon avronun üzerinde para aldığı iddia edilmiş, 22 Eylül'de hakkında mahkeme süreci başlatılmıştı.

Batı ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen Georgescu, Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yarışmıştı. Georgescu, bu seçimin ilk turundan birinci olarak çıkmış, ancak itirazlar sonucu seçim iptal edilmişti.

Kaynak: AA