Bükreş'te düzenlenen Çin Yükseköğretim Fuarı'na 36 Çin kurumu katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te 26 Kasım 2026'da düzenlenen Çin Yükseköğretim Fuarı'na Çin'den 36 yükseköğretim kurumu katıldı. Fuar, Çin ile Romanya arasındaki eğitim işbirliğini geliştirmeyi ve Romanyalı öğrencilere Çin'deki akademik olanakları tanıtmayı amaçlıyor.
BÜKREŞ, 27 Kasım (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Çin Yükseköğretim Fuarı, 26 Kasım 2026.
Çin'den 36 yükseköğretim kurumunun katıldığı fuar, Çin ile Romanya arasındaki eğitim işbirliğinin geliştirilmesini ve Romanyalı öğrencilere Çin'deki akademik olanakların tanıtılmasını amaçlıyor. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)
Kaynak: Xinhua