Romanya'da Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'nın başkenti Bükreş'te Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bükreş'teki tarihi bir konakta düzenlenen etkinlikte Türk kahvesinin tarihi ve kültürel değeri tanıtıldı.

Türk kahvesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alması vesilesiyle düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) Genel Direktörü Oğuz Serkant Akın, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, Rumen oyuncu ve yönetmen Mugur Mihaescu, gazeteci Denise Rifai, modacı Catalin Botezatu, şarkıcı Tavi Colen ve çok sayıda davetli katıldı.

YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin yalnızca bir içecek olmadığını belirtti.

Yıldız, şöyle devam etti:

"(Türk kahvesi) Sohbetin, paylaşmanın, dostluğun ve hatırın sembolüdür. Her fincan, kültürümüzden bir iz, gönlümüzden bir sıcaklık taşır. Bugün burada bir araya gelişimizin temelinde de bu sıcaklığın, bu dostluk ikliminin yattığına inanıyorum. Romanya'da yürüttüğümüz kültürel faaliyetlerde asıl amacımız iki ülke halkları arasında kalıcı bağlar kurmak ve ortak bir gönül dili oluşturmaktır."

Etkinlik kapsamında misafirlere kumda kahve ve Türk kahvaltısı ikram edildi.