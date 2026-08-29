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Bükreş'te Zafer Bayramı resepsiyonu

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Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Altan'ın ev sahipliğindeki etkinliğe Türk Yıldızları pilotları ve eski Romanya Başbakanı Victor Ponta katıldı; Atatürk Anıtı'nda da tören yapıldı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Resepsiyonda Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Deniz Ataşesi Dz. Alb. Yavuz Alper Kara davetlileri karşıladı.

Büyükelçi Altan, yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü vesilesiyle davetlileri Büyükelçilik rezidansında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Büyükelçilikteki törene gösteri uçuşu yapmak için Bükreş'te bulunan Türk Yıldızları pilotlarının yanı sıra eski Romanya Başbakanı Victor Ponta da katıldı.

Bükreş'teki Atatürk Anıtı'nda da tören düzenlendi.

Kaynak: AA
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