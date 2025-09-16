Haberler

Buharkent'te Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 5 Gözaltı

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki ormanda yasa dışı olarak 40 kök Hint keneviri yetiştiren 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

AYDIN'ın Buharkent ilçesindeki ormanda yasa dışı kök Hint keneviri yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneydoğu Mahallesi yakınlarındaki ormanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda yasa dışı yetiştirilen 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

