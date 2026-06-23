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Adıyaman'da ayağı helezon makinesine sıkışan kişi yaralandı

Adıyaman'da ayağı helezon makinesine sıkışan kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde buğday yüklerken dengesini kaybeden Hüseyin Kılınç'ın ayağı helezon makinesine sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Kılınç, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde buğday dolumu sırasında ayağı helezon makinesine sıkışan kişi yaralandı.

Korupınar Mahallesi'nde buğday yükleyen Hüseyin Kılınç dengesini kaybedince ayağı helezon makinasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Kılınç, sağlık ekiplernce ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan
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