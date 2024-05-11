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Buenos Aires'te Tren Kazasında 30 Kişi Ağır Yaralandı

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te meydana gelen tren kazasında en az 30 kişi ağır yaralandı. Yaralılar arasında durumu ciddi olanlar da bulunuyor.

BUENOS AİRES, 11 Mayıs (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Cuma günü meydana gelen tren kazasında en az 30 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, başkentin Acil Tıbbi Yardım Servisi Müdürü Alberto Crescenti, kazada yaralanan 90 kişinin tedavi altına alındığını ve bunlardan 30'unun, durumlarının ciddi olduğu anlamına gelen "kırmızı kod" nitelemesiyle sağlık merkezlerine sevk edildiğini söyledi.

Crescenti, tıp merkezine götürülen kişilerden ikisinin "travmatik kafa yaralanmaları olduğunu ve helikopterle başkentteki Santojanni Hastanesi'ne götürüldüğünü" aktardı.

Yerel demiryolu yetkilileri, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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