BUENOS AİRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te protesto
Güncel Haberler
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te toplanan göstericiler, artan enflasyon ve düşen alım gücüne dikkat çekmek için tabutlar ve çelenklerle Plaza de Mayo'da (Mayıs Meydanı) gösteri düzenledi.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te toplanan göstericiler, artan enflasyon ve düşen alım gücüne dikkat çekmek için tabutlar ve çelenklerle Plaza de Mayo'da (Mayıs Meydanı) gösteri düzenledi.
Kaynak: AA / Mariano Gabriel Sanchez - Güncel