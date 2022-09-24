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BUENOS AİRES - Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez'in destekçileri gösteri düzenledi

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Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner hakkındaki yolsuzluk davasında çevrimiçi ifade verdi.

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner hakkındaki yolsuzluk davasında çevrimiçi ifade verdi. Arjantin'de uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulan Fernandez'in destekçileri, başkent Buenos Aires'teki Arjantin Ulusal Kongresi önünde gösteri düzenledi.

Kaynak: AA / Mariano Gabriel Sanchez - Güncel

Buenos Aires fuat oktay Arjantin Güncel Haberler

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