BUDO'nun Bursa-İstanbul seferlerinden 14'ü hava koşulları nedeniyle iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı planlanan 14 sefer yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 14 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA